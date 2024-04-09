Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, повідомляє Офіс генерального прокурора.
Він нагадав, що перші випадки страт українських військовополонених Офіс генпрокурора зафіксував ще у березні 2022 року.
“Вже ми маємо і перший вирок щодо першого російського військового, який стратив нашого військовополоненого на Чернігівщині. Мали такі випадки і у Харківській області“, — зазначив Бєлоусов.
Офіс Генпрокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Йдеться про вбивство 54 захисників.
7 квітня Російські загарбники розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках Херсонської області. Омбудсман Дмитро Лубінець того ж дня звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об’єднаних Націй.
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