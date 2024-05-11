Про це повідомляється в медіа.
В суботу, 11 травня вночі безпілотні літальні апарати Головного управління розвідки Міноборони України здійснили напад на Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.
“В ніч на 11 травня в Росії знову “гуркотіло”. О 03-45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ “Лукойл- Волгограднєфтєпереробка”, завітали БПЛА Головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6″, – йдеться у повідомленні.
Наразі проводиться уточнення стану установок. Відомо, що кабель керування повітряними холодильниками пошкоджений, що призвело до відключення сімох холодильників. Крім того, димова труба печі П-1 також пошкоджена.
За інформацією російських каналів та ЗМІ, вночі 11 травня було збито сім безпілотників над Волгоградською і Курською областями. Роботу системи протиповітряної оборони спостерігали в Красноармійському районі Волгограда.
Відомо, що ТОВ “Лукойл-Волгограднєфтєпереробка” – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність заводу складає 14,8 млн. тонн. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ “Лукойл”.
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