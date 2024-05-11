Вночі, 11 травня безпілотник ГУР атакували нафтопереробний завод, який належить компанії "Лукойл" у Волгоградській області.

Про це повідомляється в медіа.

В суботу, 11 травня вночі безпілотні літальні апарати Головного управління розвідки Міноборони України здійснили напад на Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.

“В ніч на 11 травня в Росії знову “гуркотіло”. О 03-45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ “Лукойл- Волгограднєфтєпереробка”, завітали БПЛА Головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6″, – йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться уточнення стану установок. Відомо, що кабель керування повітряними холодильниками пошкоджений, що призвело до відключення сімох холодильників. Крім того, димова труба печі П-1 також пошкоджена.

За інформацією російських каналів та ЗМІ, вночі 11 травня було збито сім безпілотників над Волгоградською і Курською областями. Роботу системи протиповітряної оборони спостерігали в Красноармійському районі Волгограда.

Відомо, що ТОВ “Лукойл-Волгограднєфтєпереробка” – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність заводу складає 14,8 млн. тонн. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ “Лукойл”.