Про це повідомили у ДСНС України.
“Вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки виникло два незначних осередки пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.
Також на місці працювали психологи ДСНС, які допомогли 10 людям.
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