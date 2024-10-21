Вчора ввечері, близько 22:00, російська армія вдарила керованими авіабомба по Харкову. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура міста. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих.

Про це повідомили у ДСНС України.

“Вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки виникло два незначних осередки пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.

Також на місці працювали психологи ДСНС, які допомогли 10 людям.