Про це повідомив керівник “Укргідроенерго” Ігор Сирота в інтерв’ю Forbes.
Так, він переконаний, що заяви російської влади більше схожі на залякування українців.
“Наші станції надійно захищені. Найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні. Лише якщо скинути на них кілька авіаційних бомб – для цього росіяни мали б залетіти на територію України на літаках”, – розповів він.
Київська та Канівська ГЕС розташовані у центрі України, далеко від лінії фронту, тому, на його думку, авіація ворога навряд зможе наблизитись: “Це вкрай малоймовірний сценарій”.
Каховську ГЕС окупанти змогли підірвати зсередини – завезли туди сотні кілограмів вибухівки, підкреслив Сирота.
Водночас у найгіршому випадку може затопити підвали у деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра. При цьому на певний час зникне можливість генерувати електроенергію та подавати прісну воду.
“Навіть якщо росіяни зруйнували б київські дамби, наслідки не мали б такого характеру, як це було на Херсонщині. Тому що Київське та Канівське водосховища практично в шість разів менші, ніж Каховське”, – додав Сирота.
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