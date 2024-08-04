Білоруський доброволець Андрій Кушняров з батальйону "Вовки да Вінчі" поділився інформацією про кількість білорусів, які приєдналися до війни на стороні України.

Про це повідомляє Наша Ніва.

Станом на початок 2024 року, близько 1300 білорусів пройшли через українську війну з 2014 року, з яких приблизно 350 продовжують службу в Збройних силах України.

“За даними на початок року, українську війну пройшло приблизно 1300 білорусів – стільки білорусів були демобілізовані з 2014 року. Станом на початок року в різних частинах ЗСУ служило близько 350 білорусів”, – наголосив Кушняров.

26 березня 2024 року білоруський полк імені Кастуся Калиновського закликав співвітчизників приєднуватися до їхніх лав.