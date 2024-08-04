Про це повідомляє Наша Ніва.
Станом на початок 2024 року, близько 1300 білорусів пройшли через українську війну з 2014 року, з яких приблизно 350 продовжують службу в Збройних силах України.
“За даними на початок року, українську війну пройшло приблизно 1300 білорусів – стільки білорусів були демобілізовані з 2014 року. Станом на початок року в різних частинах ЗСУ служило близько 350 білорусів”, – наголосив Кушняров.
26 березня 2024 року білоруський полк імені Кастуся Калиновського закликав співвітчизників приєднуватися до їхніх лав.