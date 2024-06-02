Вже 106 країн світу підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ на полях конференції “Діалог Шангрі-Ла”.

“Підтверджено 106 країн світу, які будуть на саміті у Швейцарії. На рівні лідерів на сьогодні підтверджено 70-75 президентів. США підтвердили свою участь у саміті на високому рівні, поки ще немає підтвердження президента. Але в будь-якому випадку я думаю, що у нас є шанс, що президент буде. Головне, що США підтвердили участь на найвищому рівні”, — сказав Зеленський.

При цьому він додав, що Китай не підтвердив свою участь на будь-якому рівні. Також, за інформацією президента, Україна запросила на саміт миру Палестину та Ізраїль.

Глава держави зазначив, що Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру, у той час, як Китай навпаки, працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський висловився про те, що за підтримки Пекіна війна Росії проти України триватиме довше, “а це погано для всього світу”. Президент впевнений, що Пекін допустив стратегічну помилку, підтримуючи країну-агресора.