Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
За добу 31 серпня на західному кордоні України з ЄС та Молдовою перетнули 108 тисяч осіб і 21 тисяча транспортних засобів.
З України виїхали 53 тисячі осіб, з яких 32 тисячі направилися до Польщі.
В Україну в’їхали 55 тисяч осіб, з них 50 тисяч – громадяни України.
Оформлено 72 вантажівки з гуманітарною допомогою.
Пропуск повнолітніх громадян України через кордон здійснюється за закордонними паспортами або іншими документами, відповідно до законодавства.
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