Відомо, скільки українців перетнуло кордон в ЄС напередодні 1 вересня.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За добу 31 серпня на західному кордоні України з ЄС та Молдовою перетнули 108 тисяч осіб і 21 тисяча транспортних засобів.

З України виїхали 53 тисячі осіб, з яких 32 тисячі направилися до Польщі.

В Україну в’їхали 55 тисяч осіб, з них 50 тисяч – громадяни України.

Оформлено 72 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Пропуск повнолітніх громадян України через кордон здійснюється за закордонними паспортами або іншими документами, відповідно до законодавства.