23 серпня через західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 101 тисяча осіб і 20 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

23 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 101 тисяча осіб і 20 тисяч транспортних засобів. З України виїхали 53 тисячі осіб, з яких 32 тисячі направилися до Польщі.

В Україну в’їхали 48 тисяч осіб, з них 44 тисячі – громадяни України. Також було оформлено 97 вантажівок з гуманітарною допомогою.