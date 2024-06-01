Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
За даними прикордонників, минулої доби з України виїхало 41 тисяча людей. З них 26 тисяч перетнули кордон з Польщею, а решта продовжили свою подорож до інших країн ЄС та Молдови. У той же час, до України прибуло 32 тисячі людей, з яких 27 тисяч – громадяни України.
Крім того, було оформлено 86 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Прикордонники нагадали, що для пропуску повнолітніх громадян України через кордон необхідні закордонні паспорти або інші документи, передбачені законодавством та міжнародними договорами, згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 27 січня 1995 року.
- Відомо скільки мігрантів нелегально намагались перетнути польсько-білоруський кордон
- У Зеленського підтвердили, що США дозволили бити по Росії
- Одеському ексначальнику ТЦК Борисову обрали новий запобіжний захід, — ДБР