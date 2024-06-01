Протягом минулої доби, 31 травня, через західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) пройшли 73 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними прикордонників, минулої доби з України виїхало 41 тисяча людей. З них 26 тисяч перетнули кордон з Польщею, а решта продовжили свою подорож до інших країн ЄС та Молдови. У той же час, до України прибуло 32 тисячі людей, з яких 27 тисяч – громадяни України.

Крім того, було оформлено 86 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Прикордонники нагадали, що для пропуску повнолітніх громадян України через кордон необхідні закордонні паспорти або інші документи, передбачені законодавством та міжнародними договорами, згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 27 січня 1995 року.