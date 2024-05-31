Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі (Straż Graniczna).

За два дні, 29-30 травня, у Підляському відділі Прикордонної служби було зафіксовано понад 300 випадків нелегального перетину кордону. Крім того, було зареєстровано кілька нападів на польські служби.

“Мігранти намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон на ділянках, що охороняються прикордонними постами в Біловежі, Дубіче Церковне, Наревці, Міхалово та Черемсі”, – йдеться в повідомленні.

У Польщі було затримано 4 “кур’єрів”, які намагалися переправити загалом 19 іноземців. У одному з випадків громадянин Польщі, який був затриманий поблизу Гайнівки, перевозив 9 людей у легковому автомобілі “Фольксваген”. Крім того, кільком іноземцям була надана медична допомога, а 4 людини були доставлені до лікарні.

Відомо, що з початку 2024 року громадяни 35 країн намагались перейти польсько-білоруський кордон.