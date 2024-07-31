Понад 17 тисяч військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням. Найбільше «заброньованих» від держави — в енергетичній галузі.

Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит hromadske.

Так, станом на сьогодні, 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, приблизно 615 тисяч людей мають чинну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Загалом відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.

Розподіл кількості «заброньованих» чоловіків, які працюють у галузях національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування, орієнтовно такий: