З 1 червня в Україні вводяться нові тарифи на електроенергію, які будуть діяти до 1 травня 2025 року.

Про це повідомляють ЗМІ.

Починаючи з 1 червня, в Україні вводять нові тарифи на електроенергію. Нові тарифи не будуть розрізнятися за обсягом споживання – всі українці повинні платити 4,32 грн за кВт*год. Це означає, що сім’я з середнім споживанням (168 кВт*год) щомісяця буде платити 725,8 грн за електроенергію, замість 443,5 грн. Нові тарифи будуть діяти до 1 травня 2025 року.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення на засіданні 31 травня, що припиняє дію покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії. Якби уряд не прийняв жодного рішення, з 1 червня тарифи підвищилися б до ринкового рівня, який становить близько 8 грн за кВт*год.

Також були внесені зміни до тарифів для житлових будинків, де проживають індивідуальні та колективні побутові споживачі, які користуються електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт*год на місяць – 2,64 грн/кВт*год;

понад 2000 кВт*год на місяць – 4,32 грн/кВт*год.

Субсидіанти та особи, які споживають до 100 кВт*год на місяць або мають власну сонячну електростанцію, єдині категорії, які майже не відчують подорожчання електроенергії. Після зростання цін на електроенергію, перерахунок субсидії відбудеться автоматично.