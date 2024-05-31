Україна знову відчує планові обмеження електроенергії через дефіцит, спричинений обстрілами з боку Росії, а також через планове технічне обслуговування електростанцій влітку.

Про це повідомляє Укренерго.

Про можливі відключення буде повідомлено додатково. Укренерго заявило, що вживе всі заходи для покриття дефіциту електроенергії. У випадку перевищення лімітів споживання в областях, будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Пресслужба НЕК пояснила, щороку навесні та влітку проводяться планові технічні обслуговування на електростанціях для підготовки енергоблоків до опалювального сезону. Проведення планового обслуговування атомних блоків не може бути скасовано або відтерміновано, оскільки від цього залежить ядерна безпека в цілому.

“Техобслуговування може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів”, — кажуть фахівці.

Після масштабних атак РФ по енергосистемі України “Укренерго” вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України.