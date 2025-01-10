Відомий український фотограф засуджений до 12 років та 10 місяців увʼязнення. Його визнали винним у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні предметів порнографічного характеру.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Імʼя фотографа не вказується, однак з деталей справи стає зрозуміло, що йдеться про київського фотографа Олександра Ктиторчука, якого було затримано 25 листопада 2020 року.

“За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав винним відомого фотографа у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні предметів порнографічного характеру (ст. 152, ст. 156, ст. 301 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Також Ктиторчуку заборонили обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки.

Слідство встановила, що протягом 2017-2020 років фотограф неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також розбещував їх, коли вони приходили до нього на фотосесію.

У суді Ктиторчук визнав свою провину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду.

Відомості про нього внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.