Один з найвідоміших у США політичних прогнозистів Аллан Ліхтман передбачив, що на виборах у листопаді перемогу отримає віцепрезидент Камала Гарріс. У прогнозі експерт опирається на розроблену ним модель 13 ключів.

Про це пише видання The Hill.

“Камала Харріс стане наступним президентом Сполучених Штатів — принаймні це мій прогноз щодо цих перегонів, але результат залежить від вас, тож виходьте та голосуйте”, — сказав Ліхтман.

Зазначається, що історик Аллан Ліхтман є автором унікальної методики визначення майбутнього глави держави, яка заснована на 13 пунктах-питаннях “Ключі до Білого дому”. У ній враховується партійна ситуація на момент виборів, зміни у державній політиці за часів нинішньої адміністрації, успіхи у зовнішній політиці, наявність чи відсутність соціальних потрясінь тощо. Зауважимо, що методика 13 ключів містить у собі такий суб’єктивний параметр як харизматичність кандидата.

Ліхтман правильно передбачив результат багатьох виборів за останні півстоліття, за винятком перегонів 2000 року, в якій республіканець Джордж Буш-молодший переміг демократа Ала Гора.