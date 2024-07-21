Автор YouTube-каналу "Клятий раціоналіст" Артем Албул вступив до лав Збройних сил України. Виявилось, що відеоблогер став військовим ще шість місяців тому.

Про це він повідомив у сьому річницю виходу свого першого відеоролика на YouTube.

“Дякую усім, хто дивиться, дискутує, критикує та підтримує, ви робите цей канал кращим! Але це не всі новини. Також днями буде вже пів року як я перебуваю в лавах ЗСУ”, — йдеться у заяві Албула.

Відеоблогер та популяризатор науки наголосив, що його посада не бойова, і після курсу базової військового вишколу більшість часу він перебуває у Києві. Також блогер зазначив, що він вступив до лав української армії за власним бажанням, коли знайшов посаду, яка відповідає його навичкам.

“Звісно, це дуже сильно впливає на роботу над відео. Голова зайнята новими задачами, також загалом стало набагато менше часу, хоч я і маю можливість іноді потрапляти на свою студію для запису випусків та подкастів. Втім, я вже давно працюю над змінами, потихеньку залучаю до роботи над каналом більше людей, тож дуже сподіваюся, що відео будуть, хоч і не дуже регулярно”, — додав у повідомленні автор каналу.