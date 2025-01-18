Срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун прийняв рішення змінити спортивне громадянство з українського на хорватське. Гімнасту залишилося отримати тільки хорватський паспорт для того, щоб остаточно змінити спортивне громадянство.

Про це повідомляє головний тренер місцевої збірної Владімір Маджаревич у коментарі виданню Jutarnji List.

Зазначається, що Ковтун вже має дозвіл на виступи від федерації спортивної гімнастики Хорватії. Для остаточної зміни спортивного громадянства атлету треба лише отримати паспорт цієї країни.

“Ми подали документи у міністерство внутрішніх справ, і це [процес отримання громадянства] має піти за пришвидшеною процедурою. Є два варіанти: перший — він отримує громадянство, оскільки є топатлетом, необхідним хорватському спорту; другий — як українець, що має особливі умови для отримання громадянства за пришвидшеною процедурою у Хорватії та ЄС. Сподіваємося, що вирішимо це питання за пришвидшеною процедурою, а потім наступний крок — реєстрація зміни громадянства у Світовій федерації гімнастики”, — пояснив тренер збірної Хорватії.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний відреагував у коментарі Tribuna.com на рішення Ковтуна змінити спортивне громадянство.

“Дуже прикро, що відомий атлет обрав іншу країну та відмовляється від Батьківщини. Я такі рішення ніколи не розумів. Особливо у цей складний період. Проте остаточне рішення в такому випадку – завжди за самим спортсменом і його тренером”, — сказав міністр.

Якщо Ковтун остаточно змінить спортивне громадянство, то має два варіанти для дебюту за збірну Хорватії. Якщо Україна дозволить гімнасту одразу перейти у Хорватію, то він зможе виступити вже на головних стартах 2025 року. Однак, якщо українська сторона добровільно не відпустить спортсмена, то гімнаста очікує рік карантину та паузи від виступів у міжнародних змаганнях.