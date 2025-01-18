Волонтер із Японії Фумінорі Цучіко, який кожного дня безкоштовно годує сотні харків'ян, заявив, що ризикує покинути Україну, оскільки не може отримати посвідку на проживання через бюрократичні перепони.

Про це волонтер розповів на своїй сторінці у Facebook і попросив про допомогу.

Як стверджує японець, він не може потрапити на прийом до територіального органу Державної міграційної служби в Харкові та отримати посвідку на проживання.

“Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня я планую піти та спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все. Три роки я займалася волонтерською діяльністю в Харкові, і ось результат”, – написав Фумінорі Цучіко.

Чоловік заявив, що йому доведеться припинити волонтерство та виїхати за межі країни, якщо він не отримає посвідку на тимчасове проживання до кінця наступного тижня.

За словами Цучіко, він навіть приїздив до Офісу президента в Києві, аби знайти допомогу та отримати дозвіл на проживання в Україні.

Додамо, що у 2023 році 75-річний японець відкрив у Харкові, в районі Салтівки, кафе FuMi Caffe. Щодня разом з українцями він готує близько 600 безкоштовних обідів для харків’ян. Меценатами закладу є благодійники та земляки японця.