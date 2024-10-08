Прокурори подали до суду обвинувальний акт проти колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який під час служби відпочивав на Сейшельських Островах.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо Борисова за фактами підроблення документів та їх використання, самовільного залишення місця служби та ухилення від військової служби (ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України).

Наразі колишній одеський військком перебуває під вартою.

Відомство не називає імені фігуранта, але з деталей справи зрозуміло, що мова йде про Євгена Борисова.

Слідство встановило, що підозрюваний 2 грудня 2022 року не з’явився вчасно на службу й ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022 року. Як підтвердження поважної причини свого нез’явлення він надав завідомо підроблений документ. Це була виписка з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні у медзакладі, начебто затверджена керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади.

“19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком ввів лікуючого лікаря в оману та обманним шляхом отримав переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон”, — зазначили в Офісі генпрокурора.

При цьому встановлено, що з грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.