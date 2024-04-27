Заступник голови Радбезу та ексглава уряду РФ Дмитро Медведєв вкотре зробив "гучну" заяву та "пригрозив" Сполученим Штатам конфіскацією активів їх громадян нібито у знак "асиметричної" відповіді на закон про передачу заморожених активів РФ Україні.

Про це він написав у Telegram-каналі.

“Очевидно, що ми не зможемо дати повністю симетричну відповідь на це штатівське хамство про безсоромне викрадення наших цінностей. Причина зрозуміла — у нас немає значної кількості американського державного майна”, — виклав свої думки Медведєв.

За його словами, йдеться про можливість стягнення майна приватних осіб, що перебуває в юрисдикції Росії, наприклад, за рішенням суду.

“Відповідь може бути лише асиметричною. До речі, не факт, що вона буде менш болючою. Йдеться про можливість стягнення, наприклад за рішенням суду, майна приватних осіб, що перебуває в юрисдикції Росії (гроші, нерухомість та рухоме майно у натуральній формі, майнові права)”, — уточнив Медведєв.

Він зазначив, що в російському законодавству є необхідне підґрунтя для обмеження майнових прав громадян держави, яка зробила такий самий крок проти РФ. Він пропонує розширити статтю 1194 ЦК Росії таким чином, щоб дозволити не лише обмеження, але й вилучення майна.

“Це правило потрібно зробити ширшим, оскільки конфіскація наших активів є припиненням права власності. Отже, і наша норма має передбачати не лише обмеження прав іноземних осіб, а і їхнє припинення, щоб можна було звернути стягнення на користь РФ, російських юридичних та фізичних осіб на майно іноземних суб’єктів права із недружніх країн. Це вимагатиме відомої корекції російського цивільного законодавства. Але Америка та американці мають заплатити за свої злочинні рішення”, — наголосив Медведєв.