Ключова фігура в організації військової допомоги Україні та міжнародної підтримки, Лора Купер, покидає Міністерство оборони США. Її відставка відбулася на початку січня.

Про це повідомляє Politico.

“Ми прагнемо забезпечити стабільність і прозорість у наданні військової допомоги нашим союзникам”, – зазначила Купер у своїй попередній заяві.

Лора Купер, яка займала ключові позиції у Пентагоні протягом понад двох десятиліть, відігравала вирішальну роль у постачанні американської зброї та військового обладнання Україні з початку вторгнення Росії в 2022 році. Вона також стала відомою завдяки своїй участі у свідченнях у справі імпічменту Дональда Трампа у 2019 році, що стосувалася затримки військової допомоги Україні.

Пентагон не прокоментував причини її відставки, але джерела в Міністерстві оборони зазначають, що її роль у попередній адміністрації Байдена та участь у свідченнях могли зробити її позицію нестабільною для нової адміністрації.

Купер залишає посаду, маючи репутацію чесного та ефективного координатора. Її департамент підтримував тісні зв’язки з українськими посадовцями, багато з яких висловлювали їй вдячність за професіоналізм.

Вона також отримала підтримку за свою здатність працювати над забезпеченням військової допомоги навіть у найскладніші періоди політичної напруги.

“Лора Купер – це справжній професіонал, який допоміг зміцнити обороноздатність України”, – зазначає експерт.

Тимчасово виконувати обов’язки на її посаді буде Стівен Шляйн, який очолює Офіс безперервності та забезпечення місій Міністерства оборони.