Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що країна не планує відправляти свої війська в Україну. Цю позицію підтвердили після повідомлень про відновлення переговорів між Лондоном і Парижем щодо цього питання.

Про це повідомляє Politico.

Виступаючи на зустрічі глав МЗС країн G7 в Італії, Леммі підкреслив, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну, зокрема в питаннях навчання військових, але не готова змінювати свою давню політику невтручання у військові дії.

“Ми чітко заявляємо про нашу підтримку України в наданні навчань, але наша давня позиція полягає у невідправленні британських військових до зони бойових дій. Це залишається незмінним”, – наголосив Леммі.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро не виключив можливості відправлення французьких військ в Україну, наголошуючи на готовності Франції розглянути всі варіанти.

“Ми не відкидаємо жодного сценарію”, – заявив Барро в інтерв’ю BBC, повторивши думки, які раніше висловлював президент Франції Еммануель Макрон.

Уряд Великої Британії вчергове спростував будь-які плани на відправлення військ в Україну.

“Ми не маємо намірів щодо бойової присутності британських військових в Україні. Вони продовжать надавати медичну допомогу та навчання поблизу посольства”, – заявив представник прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Водночас російська влада виступила з критикою цієї ідеї, назвавши її нереалістичною. Дмитро Пєсков, представник Кремля, зазначив, що обговорення в Європі не має одностайності.

“Деякі гарячі голови в Європі виступають із такими пропозиціями, але вони далекі від реальності”, – прокоментував він.

Таким чином, Велика Британія та її союзники у НАТО залишаються обережними в питаннях безпосередньої військової участі у війні, зосереджуючи зусилля на підтримці України через гуманітарну допомогу та навчання.