Про це стало відомо з трансляції суду.

Фігуранта відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Перед початком засідання на адресу хлопця викликували «Щоб ти здох!», неодноразово запитували, що він відчував під час вбивства, однак фігурант ніяк не реагував на це. Також його запитали: «За що ти її вбив?». Хлопець відповів: «Час покаже».

Невдовзі після початку засідання суд оголосив перерву на 2,5 години, оскільки повинен був прибути персональний адвокат підозрюваного. Це адвокат Ігор Сулима, який, за даними ЗМІ, раніше захищав скандально відомого блогера Руслана Коцабу.

Адвокат просив не задовольняти клопотання обвинувачення, зазначивши, що «ще невідомо, хто вчинив злочин». Натомість просив призначити домашній арешт та електронний браслет для хлопця.

Захисник підозрюваного також заявляв про сумніви, що хлопець підпадає під характеристики зовнішності нападника, які називали слідчі. А також критикував те, що хлопцю не провели психологічну експертизу. Обвинувачення зазначало, що такі експертизи можна провести лише після ухвалення запобіжного заходу.