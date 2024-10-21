Олександр Попович, колишній курсант, відрахований з Національної академії сухопутних військ через свою активну позицію, продовжує судову боротьбу. Він повідомив, що разом зі своїм адвокатом бере участь у засіданні суду у Львові, де виступає позивачем проти академії. Попович вимагає скасування накладених на нього стягнень та скасування наказу про його відрахування.

Про це повідомив Олександр Попович.

Він зазначає, що виявлені порушення підтверджені Головною інспекцією Міноборони, Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради та іншими структурами, але керівництво не вжило належних заходів.

“Сьогодні, разом з моїм адвокатом, ми робимо ще один крок на зустріч справедливості, якщо вище керівництво, нездатне реагувати на порушення керівництва Національної академії сухопутних військ, на ті ганебні порушення, які були виявлені Головною інспекцією Міноборони, Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України та іншими установами та структурними підрозділами, то це зробимо ми”, — йдеться у повідомленні.

Окрім судового процесу, Олександр також планує подати заяву до Державного бюро розслідувань щодо вчинення трьох кримінальних правопорушень, які містять ознаки складу злочинів, посадовими особами Академії.

Нагадаємо, Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відома регулярними скаргами від її курсантів на булінг, цькування за ознаками статі та застосування фізичної сили зі сторони керівництва.

21-річний військовослужбовець Олександр Попович на своїй сторінці у Facebook розповів, що був відрахований з даної академії через власну активну позицію.

Попович стверджує, що він та інші курсанти мали проблеми зі звільненням на вихідні за межі академії, адже такі привілеї надавалися тим, хто був одружений, мав опікунство або домовленості з керівництвом, а також тим, хто мав дозвіл на проживання за межами академії.