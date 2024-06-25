Про це Кабмін ухвалив рішення.
Студенти вищих навчальних закладів призовного віку можуть бути відраховані, якщо відмовляться проходити базовий військовий вишкіл згідно з постановою №734, ухваленою Кабінетом міністрів 21 червня.
Винятками є студенти-чоловіки, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, ті, хто проходив військову службу, має сертифікат про проходження базової підготовки або вже пройшов військову службу в інших державах. У випадку відмови від вишколу, студент-призовник може бути відрахований з ВНЗ.
Відомо, що університети Волинської області передаватимуть до ТЦК та СП списки відрахованих студентів, які підлягають мобілізації.
- Університети на Волині передаватимуть до ТЦК списки відрахованих студентів
- Треба робити акцент на рекрутинг, а не на мобілізацію, — військовий
- Кабмін продовжив відстрочки від мобілізації ще на два місяці