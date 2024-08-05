Про це повідомили у “Київавтодорі”.

Обмеження діятимуть з 22:00 5 серпня до 05:00 7 серпня. Вони пов’язані із виконанням поточного ремонту. Рух транспорту буде частково обмежений другою та третьою смугами у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Зазначається, що під час ремонтних робіт рух транспорту здійснюватиметься першою та четвертою смугами.