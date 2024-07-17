Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України. Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.

“У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку шостому Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”, йдеться в повідомленні.

Категорії осіб, яким, відповідно до правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися.

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