Підполковник Богдан Шевчук, який раніше очолював 59 окрему штурмову бригаду Сил безпілотних систем, підтвердив свою відставку з посади. Він також поділився можливими причинами цих кадрових змін. На його місце призначено Олександра Сака, який до цього керував 53 окремою механізованою бригадою.

Шевчук розповів, що наказ про його звільнення надійшов вночі 16 травня без попередження. Він вважає, що його зняття з посади пов’язане з напруженою ситуацією на Покровському напрямку, де бригади зазнають значного тиску з боку противника. У зв’язку з загрозою оточення особового складу, він ухвалив рішення про виведення підрозділів з позицій, що не сподобалося головнокомандувачу та президенту.

Командир зазначив, що рішення про його відставку ухвалив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, і висловив припущення, що це пов’язано з оцінкою його дій на фронті. Він підкреслив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай складною.

Шевчук активно підтримує нового командира 59-ї бригади, Олександра Сака, у процесі передачі справ. Він зазначив, що в бригаді сформована сильна та згуртована команда, яка ефективно протистоїть шести російським бригадам.

Він також висловив задоволення роботою особового складу та кадровими рішеннями в бригаді, підкресливши, що більшість командирів батальйонів мають значний бойовий досвід, включаючи тих, хто був у полоні або має інвалідність, але продовжує керувати підрозділами. Шевчук охарактеризував цей колектив як майбутнє Збройних Сил України, яке не можна втратити.

Пресофіцер 59-ї бригади, однак, заявив, що офіційно Богдан Шевчук досі виконує обов’язки командира, а інформація про його звільнення є лише чутками. Офіційних розпоряджень про зміну командира поки не надходило.

Генеральний штаб ЗСУ наразі не надав офіційного коментаря з цього питання, і відповідь ще очікується.