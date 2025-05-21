Міністр аграрної політики Японії Таку Ето подав у відставку після невдалого жарту про рис, який викликав обурення серед населення. Він заявив, що “ніколи не купував рис”, що стало особливо чутливим коментарем на фоні зростання цін на продукти харчування, зокрема на рис, який є основним продуктом у японській кухні.

Згідно з інформацією, новим міністром став колишній міністр навколишнього середовища Шінджіро Коїдзумі. Відставка Ето відбулася на наступний день після того, як його слова потрапили в заголовки новин, викликавши хвилю критики.

Таку Ето пізніше вибачився за свої висловлювання, пояснивши, що це був жарт, але його коментар не знайшов розуміння у суспільстві, яке страждає від зростання цін на основні продукти харчування.

У березні 2025 року японський уряд почав вивільнення рису зі своїх резервів, намагаючись стабілізувати ринок. Проте ці заходи не принесли очікуваних результатів, і ціни на рис продовжують зростати, що ще більше підкреслює важливість цього питання для японців.