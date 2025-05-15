Марина Бех-Романчук, українська стрибунка, отримала відсторонення від участі в змаганнях через позитивний результат допінг-тесту. Цю інформацію оприлюднила незалежна організація, що займається боротьбою з допінгом у легкій атлетиці (AIU) на своєму офіційному ресурсі.

Рішення про відсторонення було оголошено 14 травня 2025 року. На даний момент термін відсторонення не вказується.

Причиною санкцій стало виявлення забороненої речовини – тестостерону в організмі спортсменки, що є порушенням статей 2.1 та 2.2 антидопінгових правил.

Марині Бех-Романчук загрожує дискваліфікація на строк до чотирьох років. Проте, у разі доведення ненавмисного вживання забороненої речовини, термін може бути скорочено до двох років.

Спочатку спортсменка була запланована для участі в етапі Діамантової ліги, що відбудеться в Досі, але перед початком змагань її ім’я зникло зі списку учасників.

Останній старт Марини Бех-Романчук відбувся на Олімпійських іграх 2024 року, а етап у Досі мав стати її першим змаганням за вісім місяців.

Цей випадок не є першим для українських легкоатлетів, які отримали відсторонення через порушення антидопінгових правил. Наприкінці 2024 року дискваліфікацію отримав штовхальник ядра Роман Кокошко за пропуск трьох позазмагальних допінг-тестів.