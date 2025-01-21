Військовозобов’язані студенти, аспіранти та докторанти знову можуть отримувати відстрочки через сервіс "Резерв+" після усунення технічних збоїв у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Про це повідомила заступниця голови Міністерства оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у своєму Twitter-акаунті:

“Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у “Резерв+”.”

Вона також зазначила, що Міноборони працює над поверненням і інших типів відстрочок до додатку.

“Резерв+” — це мобільний додаток, впроваджений у травні 2024 року для осіб, які перебувають на військовому обліку. Він забезпечує:

швидке оновлення персональних даних,

доступ до електронного реєстру “Оберіг”,

зручну взаємодію між військовозобов’язаними та державними органами.

Додаток можна завантажити через App Store та Google Play.