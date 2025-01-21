Про це повідомила заступниця голови Міністерства оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у своєму Twitter-акаунті:
“Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у “Резерв+”.”
Вона також зазначила, що Міноборони працює над поверненням і інших типів відстрочок до додатку.
“Резерв+” — це мобільний додаток, впроваджений у травні 2024 року для осіб, які перебувають на військовому обліку. Він забезпечує:
- швидке оновлення персональних даних,
- доступ до електронного реєстру “Оберіг”,
- зручну взаємодію між військовозобов’язаними та державними органами.
Додаток можна завантажити через App Store та Google Play.
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