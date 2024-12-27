З 28 грудня всі маленькі та середні портативні електронні пристрої, що продаються в Європейському Союзі, повинні бути сумісні з портами USB-C. Це зробили для того, щоб зменшити кількість відходів та зробити життя споживачів зручнішим.

Про це пише Euronews.

Тепер користувачам не доведеться мати різні зарядні пристрої для смартфонів, планшетів, камер, навушників та інших пристроїв, оскільки USB-C стане універсальним стандартом зарядки для всіх мобільних гаджетів у ЄС.

У 2022 році Європарламент і країни-члени ЄС ухвалили закон, який вимагає використання лише цього типу портів у малих і середніх портативних пристроях.

Згідно з новими правилами, споживачі також можуть відмовитися від отримання нового зарядного пристрою з кожним новим пристроєм, що значно зменшить кількість відходів.

Нове правило набуде чинності для ноутбуків з 28 квітня 2026 року.

Анна Каваціні, голова Комітету Європарламенту з внутрішнього ринку та захисту прав споживачів, заявила, що нові правила дозволять заощадити близько 250 мільйонів євро для домогосподарств ЄС щорічно, зменшуючи необхідність покупки нових зарядних пристроїв.

Процес стандартизації зарядних пристроїв викликав опір серед виробників, зокрема компанії Apple, яка спочатку виступала проти цієї ініціативи, занепокоївшись інноваціями. Однак, компанія вже почала переходити на USB-C для своїх пристроїв у відповідь на нові вимоги.