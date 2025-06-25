В'єтнам скасовує смертну кару за вісім злочинів з липня 2025

Як пише медіа Reuters з посиланням на офіційне інформаційне агентство В’єтнаму

25 червня уряд В’єтнаму ухвалив важливе рішення, ратифікувавши зміни до Кримінального кодексу, які скасовують смертну кару за вісім видів злочинів. Цю інформацію підтвердило офіційне інформаційне агентство В’єтнаму, про що повідомляє Reuters.

З початку наступного місяця у В’єтнамі більше не буде застосовуватися смертна кара за злочини, такі як псування державного майна, виготовлення фальшивих ліків, загроза миру, спроби повалення уряду, початок агресивної війни, шпигунство та торгівля наркотиками.

Згідно з новими нормами, максимальним покаранням за ці злочини стане довічне ув’язнення. Особи, які були засуджені до смертної кари до 1 липня, але ще не виконали вирок, отримають заміну покарання на довічне ув’язнення.

Проте, варто зазначити, що близько десяти інших злочинів, таких як вбивство, державна зрада, тероризм та сексуальне насильство над дітьми, залишаться під загрозою смертної кари.