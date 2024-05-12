Військові дії в Україні стали першими глобальними конфліктами нової холодної війни, адже два великих альянси опосередковано, але зіткнулися на полі бою в Європі.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що сьогодні Сеул і Пхеньян ведуть свою багаторічну боротьбу на українських полях битв, а з 2022 року дві Кореї посідають центральне місце у російсько-українській війні в Європі.

Південна Корея, за даними Bloomberg, опосередковано дала Україні невелику кількість артилерійських боєприпасів — “суцільне золото” в тривалій сухопутній війні. Водночас Північна Корея служила збройовим складом президента Росії Володимира Путіна, постачаючи балістичні ракети, якими руйнували міста України, і артилерійські снаряди, якими обстрілювали її війська.

Крім того, обидві країни є частиною ворогуючих коаліцій, які перетворили боротьбу між Україною та Росією на грандіознішу, масштабнішу перевірку сил, йдеться у матеріалі.

Видання зауважує, що Україна має підтримку демократій у Північній Америці, Європі та Індійсько-Тихоокеанському регіоні — країнах, які зобов’язуються підтримувати незалежність Києва та суворо покарати Путіна в цьому процесі. Проте цю підтримку порівнює та притуплює когорта євразійських автократій, які надають життєво важливу допомогу Москві та ускладнюють життя Заходу.

“Два великі альянси борються, хоч і опосередковано, на європейських полях битв. Бій в Україні став першим глобальним конфліктом нової холодної війни”, — пише Bloomberg.