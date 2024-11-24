Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що зараз Європа стоїть перед обличчям довгострокової загрози.

Про це він сказав виданню Tagesschau.

За його словами, Путін уже давно повністю перейшов на військову економіку, а розв’язана РФ війна проти України більше не є регіональною.

За три місяці Росія виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський союз виробляє за рік, додав Пісторіус.

Він також зазначив, що у своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про “серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок”.

Пісторіус каже, що Путін уже вважає себе переможцем у війні проти українців.

Водночас гібридна війна з використанням дезінформації та фальшивих новин іде повним ходом, попередив німецький міністр.

“Наша безпека – крихкий актив”, – сказав він.

Німеччина має прискорити темп і більше інвестувати у свій “військовий потенціал”, резюмував глава Міноборони.

У вересні Пісторіус заявляв, що Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі.