Про це він сказав виданню Tagesschau.
За його словами, Путін уже давно повністю перейшов на військову економіку, а розв’язана РФ війна проти України більше не є регіональною.
За три місяці Росія виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський союз виробляє за рік, додав Пісторіус.
Він також зазначив, що у своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про “серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок”.
Пісторіус каже, що Путін уже вважає себе переможцем у війні проти українців.
Водночас гібридна війна з використанням дезінформації та фальшивих новин іде повним ходом, попередив німецький міністр.
“Наша безпека – крихкий актив”, – сказав він.
Німеччина має прискорити темп і більше інвестувати у свій “військовий потенціал”, резюмував глава Міноборони.
У вересні Пісторіус заявляв, що Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі.
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