Росія розрахувала, що Україна, мобілізуючи всіх людей віком від 18 років, зможе вести війну до 2033 року.

Про це пише Forbes, посилаючись на інтервʼю з Кирилом Будановим.

З 18 травня в Україні почав діяти новий закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані особи віком 18–60 років повинні оновити свої облікові дані до 16 липня.

«Це тільки російські розрахунки, на противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян. Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го і поготів. Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє», – каже Буданов.

Питання мобілізації в Україні викликає певні побоювання серед населення, оскільки не всі розуміють, що служба в армії є честю та можливістю, а не покаранням.

Буданов підкреслив, що служба в армії – це обов’язок, але також і шлях до свободи та захисту держави. Він зазначив, що комунікація з суспільством могла бути недостатньо ефективною, але запевнив, що людський ресурс в Україні не вичерпано.

Російська Федерація оцінює, що при мобілізації всіх осіб від 18 років Україна зможе вести війну до 2033 року, а при зниженні віку до 16 років – до 2044 року.