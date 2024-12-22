Експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни.

Про це йдеться в Меморандумі з МВФ.

Зазначається, що негативний сценарій передбачає більш тривалу та інтенсивну війну і більш тривалий та інтенсивний шок для економіки, ніж базовий сценарій, який передбачає, що війна закінчиться в четвертому кварталі 2025 року.

Загальний дефіцит зовнішнього фінансування в негативному сценарії становить 177,2 млрд доларів порівняно з 148 млрд доларів у базовому сценарії. Прогнози основних макроекономічних змінних для цього сценарію помітно гірші, ніж у базовому сценарії, і мають на увазі скорочення реального ВВП з подальшим повільним відновленням і вищу та стійкішу інфляцію.

“Шок почнеться в першому кварталі 2025 року і матиме сильний вплив на настрої компаній і домогосподарств, а також на темпи повернення мігрантів і спричинить подальші масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення електроенергії, порівняно з базовим сценарієм”, – йдеться в повідомленні.

У результаті реальне зростання ВВП буде слабшим, ніж у базовому сценарії, тобто -2,5% у 2025 році (порівняно з 2,5-3,5% у базовому сценарії).