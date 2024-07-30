Министр финансов Сергей Марченко – как возможное вторжение России влияет на доходы, зарплаты, пенсии | Экономическая правда

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він нагадав, що при підготовці діючої програми з МВФ один з ключових параметрів визначав, що активна фаза війни діятиме до середини 24-го року, але цей прогноз не реалізувався.

“Зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер”, сказав міністр, оцінивши додаткові потреби на 2025 рік у 12-15 млрд доларів.

За словами Марченка, ці оцінки повністю відповідають дискусіям Мінфіну з МВФ.

“Вони також потенційно бачать це саме як додаткову потребу від того, що зараз у нас передбачено в програмі”, сказав міністр.

Разом з тим, на думку співрозмовника, Україна, підвищуючи податки, теж має дати сигнал партнерам і закрити роти критикам, які говорять, що внесок самої України є недостатнім.

“Ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо. Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет”, пояснив Марченко.

Зараз, за його словами, відповідно до програми МВФ, запевнень наших партнерів недостатньо, щоб уряд міг подати в Раду збалансований бюджет на наступний рік.

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