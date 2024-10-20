Про це повідомляється у звіті на сайті МВФ.
“Війна РФ в Україні продовжує приносити економічні, соціальні та гуманітарні втрати. Атаки на енергетичну інфраструктуру завдали серйозних економічних збитків, і перспективи залишаються дуже невизначеними. Очікується, що війна триватиме протягом наступного року, створюючи тиск на зростаючі витрати та відкриваючи додаткові потреби у фінансуванні”, – йдеться в новому звіті.
Водночас експерти впевнені, що Україна зможе підтримувати базове зростання економіки в цей період.
“Відповідно до поглядів експертів з безпеки та бюджетного планування влади, програма тепер передбачає поступове завершення війни в останньому кварталі 2025 року в базовому сценарії та до середини 2026 року в негативному”, – йдеться у звіті МВФ.
Загалом базовий сценарій передбачає, що вплив війни буде зосереджено на територіях із уже зниженою економічною активністю через ситуацію з безпекою.
У попередньому червневому прогнозі МВФ базовий сценарій передбачав закінчення війни наприкінці 2024 року, а негативний – завершення війни наприкінці 2025 року.
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