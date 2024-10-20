У червні МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року.

Про це повідомляється у звіті на сайті МВФ.

“Війна РФ в Україні продовжує приносити економічні, соціальні та гуманітарні втрати. Атаки на енергетичну інфраструктуру завдали серйозних економічних збитків, і перспективи залишаються дуже невизначеними. Очікується, що війна триватиме протягом наступного року, створюючи тиск на зростаючі витрати та відкриваючи додаткові потреби у фінансуванні”, – йдеться в новому звіті.

Водночас експерти впевнені, що Україна зможе підтримувати базове зростання економіки в цей період.

“Відповідно до поглядів експертів з безпеки та бюджетного планування влади, програма тепер передбачає поступове завершення війни в останньому кварталі 2025 року в базовому сценарії та до середини 2026 року в негативному”, – йдеться у звіті МВФ.

Загалом базовий сценарій передбачає, що вплив війни буде зосереджено на територіях із уже зниженою економічною активністю через ситуацію з безпекою.

У попередньому червневому прогнозі МВФ базовий сценарій передбачав закінчення війни наприкінці 2024 року, а негативний – завершення війни наприкінці 2025 року.