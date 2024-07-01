Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде продовжувати воєнні дії в Газі до повної ліквідації ХАМАСу та досягнення всіх поставлених цілей війни. Він заявив про це під час засідання кабінету міністрів у неділю.

Про це пише Politico.

Нетаньягу підкреслив, що головною метою ізраїльського уряду є звільнення всіх заручників, які утримуються в секторі Гази, і забезпечення безпеки Ізраїлю. Він наголосив, що перемога є невід’ємною частиною цього процесу і війна не закінчиться, поки не будуть досягнуті всі цілі.

«Тим, хто сумнівається в досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей», – заявив Нетаньягу.

У той же час, США та інші країни намагаються домовитися про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, включаючи умови щодо виведення ізраїльських військ, гуманітарної допомоги Палестині та звільнення палестинських в’язнів і заручників.