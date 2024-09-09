У серпні в Україні загинуло щонайменше 184 цивільних осіб і 856 отримали поранення. Це робить минулий місяць другим за кількістю жертв серед цивільного населення у 2024 році після липня.

Про це йдеться у звіті ООН.

Зазначається, що більшість жертв серед цивільного населення (91%) і пошкоджень освітніх та медичних установ (95%) у серпні були на території, підконтрольній уряду України, тобто на території, що зазнає ударів з боку російської армії.

Зі 184 загиблих на окупованих Росією територіях жили 10 людей, із 856 поранених — 84.

Майже всі жертви війни загинули в серпні від ракетних, бомбових і артилерійських ударів, на мінах підірвалися двоє людей.

Загалом, за підрахунками ООН, від 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, внаслідок бойових дій загинуло 11 743 людини, поранені 24 614 мирних жителів України.