За прогнозом міжнародної агенції Fitch Ratings, припинення вогню в Україні у наступному році можливе, але підписання мирної угоди видається малоймовірним.

Про це йдеться у відповідному повідомленні.

“Fitch очікує, що війна триватиме до 2025 року в рамках поточних параметрів. На нашу думку, попри деякі територіальні здобутки Росії з кінця 2023 року, західна військова підтримка та тверда рішучість мають дозволити Україні запобігти значним додатковим територіальним втратам”, — йдеться в прогнозі.

Також аналітики агентства наголосили, що проголошена новою адміністрацією США політична мета припинити війну може призвести до очікуваного припинення вогню, але мирна угода малоймовірна через складні поступки, які знадобляться з обох сторін.

“Параметри домовленого припинення вогню, включаючи гарантії безпеки для України та територій, які залишаться під контролем Росії, залишаються невизначеними”, – резюмують аналітики.