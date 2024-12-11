У листопаді 2024 року в Україні через російське вторгнення загинули 165 цивільних осіб, серед яких було 8 дітей. Крім того, поранення отримали 887 людей, з них 57 - діти.

Такі дані опублікували у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

“Переважна більшість жертв серед цивільного населення (93%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (97,5%) сталися на території підконтрольній Україні”, – йдеться у документі.

У звіті зазначено, що найбільшу кількість жертв спричинило використання російськими військовими далекобійної зброї, зокрема ракет і некерованих боєприпасів. Від цього виду озброєння загинуло 65 осіб, а 372 були поранені у 11 регіонах країни.

Також у Херсонській області майже щоденні атаки дронів стали причиною загибелі й поранення мирного населення.

В ООН підкреслили, що кількість жертв серед цивільного населення у листопаді значно перевищує показники за аналогічний період минулого року. Тоді загинули 113 осіб, а 363 отримали поранення.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зафіксовано понад 12 340 загиблих серед цивільних, а кількість поранених досягла 27 836 осіб.