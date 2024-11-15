Між президентом Зеленським та майбутнім президентом США Трампом встановилася конструктивна співпраця, що дозволила українській стороні чітко і аргументовано представити своє бачення миру.

Про це президент Зеленський сказав в інтерв’ю “Суспільному”.

“Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп – ред.) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув”, — наголосив президент.

Відповідаючи на запитання про можливі вимоги Трампа щодо участі України в переговорах з Росією, президент підкреслив, що Україна є незалежною країною, і жодна риторика типу “Сідай і слухай” не працює.

Зеленський також зазначив, що за адміністрації Трампа війна може завершитися швидше, оскільки політика нової команди Білого дому націлена на забезпечення швидкого і справедливого миру.