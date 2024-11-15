Про це президент Зеленський сказав в інтерв’ю “Суспільному”.
“Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп – ред.) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув”, — наголосив президент.
Відповідаючи на запитання про можливі вимоги Трампа щодо участі України в переговорах з Росією, президент підкреслив, що Україна є незалежною країною, і жодна риторика типу “Сідай і слухай” не працює.
Зеленський також зазначив, що за адміністрації Трампа війна може завершитися швидше, оскільки політика нової команди Білого дому націлена на забезпечення швидкого і справедливого миру.
“Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав’язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо”, — зазначив Зеленський.
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