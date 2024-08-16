Про це пише Голос Америки.

Очільник латвійського оборонного відомства підтримує право України на захист своєї території, включаючи удари по російських територіях.

Він вважає дії ЗСУ у Курській області легітимними в контексті війни за самозахист і свободу України, підкреслюючи чітку позицію Латвії щодо цього питання.

«Зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася до себе додому. Війну розпочав Путін і Росія», – сказав Спрудс.

Латвійський міністр висловив думку, що події в Курській області свідчать про «елемент самознищення» Росії та є важливим сигналом про те, що РФ не може виграти війну. Він впевнений, що Україна, за підтримки союзників, врешті-решт переможе, хоча це може зайняти час.

Міністр також закликав не недооцінювати Росію, незважаючи на її вразливість і брак ресурсів, підкреслюючи агресивність РФ та ігнорування людського життя.

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