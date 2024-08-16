Про це пише Голос Америки.
Очільник латвійського оборонного відомства підтримує право України на захист своєї території, включаючи удари по російських територіях.
Він вважає дії ЗСУ у Курській області легітимними в контексті війни за самозахист і свободу України, підкреслюючи чітку позицію Латвії щодо цього питання.
«Зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася до себе додому. Війну розпочав Путін і Росія», – сказав Спрудс.
Латвійський міністр висловив думку, що події в Курській області свідчать про «елемент самознищення» Росії та є важливим сигналом про те, що РФ не може виграти війну. Він впевнений, що Україна, за підтримки союзників, врешті-решт переможе, хоча це може зайняти час.
Міністр також закликав не недооцінювати Росію, незважаючи на її вразливість і брак ресурсів, підкреслюючи агресивність РФ та ігнорування людського життя.