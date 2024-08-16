Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що війна, розпочата Росією проти України, тепер вплинула на саму Росію.

Про це пише Голос Америки.

Очільник латвійського оборонного відомства підтримує право України на захист своєї території, включаючи удари по російських територіях.

Він вважає дії ЗСУ у Курській області легітимними в контексті війни за самозахист і свободу України, підкреслюючи чітку позицію Латвії щодо цього питання.

«Зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася до себе додому. Війну розпочав Путін і Росія», – сказав Спрудс.

Латвійський міністр висловив думку, що події в Курській області свідчать про «елемент самознищення» Росії та є важливим сигналом про те, що РФ не може виграти війну. Він впевнений, що Україна, за підтримки союзників, врешті-решт переможе, хоча це може зайняти час.

Міністр також закликав не недооцінювати Росію, незважаючи на її вразливість і брак ресурсів, підкреслюючи агресивність РФ та ігнорування людського життя.