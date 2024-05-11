Члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС висловлюють підтримку ідеї про те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

Про це повідомляє FAZ.

За словами представниці партії “Зелені” Агнешки Бруггер, доцільно розмістити системи протиповітряної оборони на кордонах з Україною, щоб захищати західні частини країни. Її колега з партії, Антон Гофрайтер, додав, що в майбутньому не слід виключати можливість оборони України з території Польщі та Румунії.

Депутат від партії “Вільні демократи” Маркус Фабер вважає, що обмежена кількість систем протиповітряної оборони та ракет потребує гарантій на їх забезпечення у майбутньому.

Родеріх Кізеветтер, представник опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), також підтримує ідею про те, що сили НАТО повинні збивати російські дрони над Україною.

“Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт”, – вважає він.

Як приклад опозиційний депутат навів Ізраїль, який у квітні відбив масштабний авіаудар Ірану та його маріонеток за підтримки США, Франції та Великобританії.

На його думку, це свідчить про те, що держави, які надають допомогу в таких ситуаціях, не стають автоматично сторонами конфлікту.

Згідно зі статтею, ідею збивати російські безпілотники на заході України системами ППО НАТО, розміщеними в Румунії та Польщі, запропонували Ніко Ланге, експерт на Мюнхенській конференції з безпеки, і генерал-лейтенант Хорст Генріх Браус, колишній заступник генерального секретаря Альянсу.