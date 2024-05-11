Про це повідомляє FAZ.
За словами представниці партії “Зелені” Агнешки Бруггер, доцільно розмістити системи протиповітряної оборони на кордонах з Україною, щоб захищати західні частини країни. Її колега з партії, Антон Гофрайтер, додав, що в майбутньому не слід виключати можливість оборони України з території Польщі та Румунії.
Депутат від партії “Вільні демократи” Маркус Фабер вважає, що обмежена кількість систем протиповітряної оборони та ракет потребує гарантій на їх забезпечення у майбутньому.
Родеріх Кізеветтер, представник опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), також підтримує ідею про те, що сили НАТО повинні збивати російські дрони над Україною.
“Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт”, – вважає він.
Як приклад опозиційний депутат навів Ізраїль, який у квітні відбив масштабний авіаудар Ірану та його маріонеток за підтримки США, Франції та Великобританії.
На його думку, це свідчить про те, що держави, які надають допомогу в таких ситуаціях, не стають автоматично сторонами конфлікту.
Згідно зі статтею, ідею збивати російські безпілотники на заході України системами ППО НАТО, розміщеними в Румунії та Польщі, запропонували Ніко Ланге, експерт на Мюнхенській конференції з безпеки, і генерал-лейтенант Хорст Генріх Браус, колишній заступник генерального секретаря Альянсу.