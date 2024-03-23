Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що нові атаки росіян на енергосистему України мають на меті підірвати оборонно-промисловий потенціал.

Про це повідомляє ISW

У ніч з 21 на 22 березня російські війська здійснили найбільшу серію комбінованих ракетно-безпілотних ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури з початку повномасштабного вторгнення.

Аналітики зазначають, що удари росіян по українських енергетичних об’єктах можуть мати на меті підірвати український оборонно-промисловий потенціал, а окупанти, ймовірно, намагаються використати дефіцит українських зенітно-ракетних комплексів у новій спробі зруйнувати українську енергосистему.

Експерти додають: російські війська не змогли зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але можуть мати на меті продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів, особливо для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які суттєво обмежують можливості української системи протиповітряної оборони.

Ключові висновки ISW за 22 березня:

У ніч з 21 на 22 березня російські війська здійснили найбільшу серію комбінованих ракетно-безпілотних ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури з початку повномасштабного вторгнення.

Російські удари по українських енергетичних об’єктах можуть мати на меті підірвати український оборонно-промисловий потенціал, а російські війська, ймовірно, намагаються використати дефіцит українських зенітно-ракетних комплексів у новій спробі зруйнувати українську енергосистему.

Війська РФ, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції до весни 2024 року, готуючись до очікуваної наступальної операції влітку 2024 року, та, ймовірно, намагатимуться розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію на кількох оперативних напрямках в Україні одночасно.

Також окупанти, вірогідно, намагатимуться скористатися нинішнім дефіцитом матеріально-технічних засобів в Україні, готуючись до дій, що змусять Україну витратити значну частину західної допомоги у сфері безпеки, яку вона може отримати в найближчі місяці.

Українське військове командування, схоже, надає пріоритет ротаціям передових підрозділів, але буде змушене вирішувати додаткові кадрові проблеми, якщо українські війська захочуть перехопити ініціативу навіть на локальному рівні у 2024 році, на що сподіваються українські вищі військові офіцери.

За повідомленнями, російська влада має намір значно розширити криптомобілізацію, починаючи з весни 2024 року, на тлі повідомлень про значне скорочення кількості добровільних призовників.

Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Авдіївки, Донецька та прикордонної зони Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 22 березня, що українська влада повернула ще дев’ятьох українських дітей з окупованих територій та Росії.

Повідомляється, що московський військкомат почав розсилати електронні повістки на весняний призов 2024 року.