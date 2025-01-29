Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти атакували карету “швидкої” баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона, пошкодивши також інше цивільне авто.
Внаслідок удару поранено 43-річного водія “швидкої”, його госпіталізували з вибуховими травмами.
Також постраждали 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня — у них діагностовано гостру реакцію на стрес.
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