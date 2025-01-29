Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти атакували карету “швидкої” баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона, пошкодивши також інше цивільне авто.

Внаслідок удару поранено 43-річного водія “швидкої”, його госпіталізували з вибуховими травмами.

Також постраждали 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня — у них діагностовано гостру реакцію на стрес.