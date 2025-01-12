Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
За її даними, близько 15:15 год ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району.
Унаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки – 42-річна та 30-річна жінки.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
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