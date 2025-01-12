Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За її даними, близько 15:15 год ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки – 42-річна та 30-річна жінки.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.