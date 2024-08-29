Про це повідомляє представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрія Полухіна в ефірі телемарафону.

“На цей момент ворог контролює ту частину міста, яка знаходиться до каналу. Це приблизно 40% цього міста”, – сказав він.

Як пояснив речник, у разі захоплення Часового Яру російські окупаційні війська отримають тактичну перевагу на висоті, яка знаходиться над містами Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ, а також логістичним шляхом між ними.

Полухін додав, що Часів Яр розбитий внаслідок бойових дій, як це було з Бахмутом та Авдіївкою.

“Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху”, – сказав представник 24 ОМБр.